Boris Johnson

Tha Boris Johnson fo chuideam innse an robh no nach robh e aig pàrtaidh ann an gàrradh Sràid Dhowning tron chiad ghlasadh-sluaigh. Thèid a cheasnachadh le buill-phàrlamaid anns na Cumantan aig Àm Cheistean a' Phrìomhaire feasgar. Bha cruinneachaidhean air an casg nuair a thachair am pàrtaidh anns a' Chèitean 2020. Tha cuid air iarraidh air a dhreuchd a leigeil dheth.

Gnothachasan

Dh'fhaodadh gum bi cola-deug eile ann mus fhaigh gnothachasan air a bheil bacaidhean Covid a' toirt buaidh taic-ionmhais. Sin a rèir Rùnaire a' Chaibineit airson Ath-shlànachaidh Às Dèidh Chovid, Iain Sweeney. Chaidh innse an-dè gun robh na riaghailtean airson tachartasan spòrs a-muigh gan togail Diluain. Mairidh iad co-dhiù seachdain eile airson ghnothachasan aoigheachd agus tachartasan a-staigh. Thuirt Comann Ghnìomhachasan Oidhche na h-Alba nach eil airgead aig na buill aca fhathast airson an cumail a' dol. Thuirt Mgr Sweeney gun robh ministearan ag obair gu cruaidh gus taic a chur ann an àite.

Prìs a' Ghas

Thuirt ceannard na companaidh aig a bheil Gas na h-Alba agus Gas Bhreatainn gum faodadh an t-àrdachadh ann an cosgaisean bith-beò maireachdainn suas ri dà bhliadhna. Dh'innis ceannard Centrica, Chris O'Shea, dhan BhBC nach robh coltas ann gun tigeadh na prìsean a-nuas a' chiad ghreis.

Pàislig

Tha rannsachadh a' dol an dèidh do chorp boireannaich agus fireannaich a bhith air an lorg ann am flat ann an Siorrachd Rinn Friù. Chaidh na buidhnean èiginn a ghairm chun a' flat air Sràid Espedair ann am Pàislig mu 6:30f oidhche Luain. Bha an dithis anns na 30an. Thuirt na Poilis nach robh fios aca aig an ìre seo dè thug bàs dhaibh.

Oifisean Ticeid

Dh'fhaodadh gun tèid na h-uairean obrach aig na ficheadan de dh'oifisean ticeid a lùghdachadh fo phlanaichean a dh'fhoillsich Scotrail. Thuirt a' chompanaidh gu bheil an dòigh a tha daoine a' ceannach thiceadan air atharrachadh, agus gum biodh sin a' toirt buaidh air na h-uairean a bhiodh cuid de dh'oifisean fosgailte. Thuirt Scotrail gun toireadh seo buaidh air 120 oifis ticeid, agus gun robh dùil aca trì de na h-oifisean aca a dhùnadh. Tha iad ag ràdh nach tèid obraichean a chall.

Uinnean

Agus tha uinnean nach toir ort a bhith a' gal a' dol air a' mhargaidh anns an Rìoghachd Aonaichte. 'S e "Sunion" an t-ainm a th' air, agus chaidh a chruthachadh gun an stuth ceimigeach cumhachdach ann a tha a' toirt buaidh air na sùilean agus an t-sròin.