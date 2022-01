Tha teicneòlas ùr ga chleachdadh ann an ceann a tuath Leòdhais ann an oidhirp an àrainneachd timcheall aon locha a leasachadh agus tuilleadh eòin a thàladh ann.

Airson an talamh aig Loch Stiapabhat ann an Nis a' dhèanamh nas fhreagarraiche, feumaidh crodh a bhith ag ionaltradh ann, ach airson an cumail sàbhailte agus san sgìre cheart thathas a' cur coilear-dealain air gach beathach.

Tha tuilleadh aig Ailig John Moireasdan.