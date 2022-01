Dh'innis Comhairle Siorrachd Rinn Friù an Ear gun do ghluais iad chun na dàrna ìre, sin an ìre dheireannach, de sgrùdadh air planaichean airson foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

Tha seo a' ciallachadh gu bheil e nas coltaiche gum bi foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ri fhaotainn ann an Siorrachd Rinn Friù an Ear an ath-bhliadhna no fiù 's am-bliadhna.

Tha iarrtasan air a bhith ann roimhe, ach chaidh an diùltadh.