Tha dùil ri fiosrachadh ùr an-diugh bho Shlàinte Phoblach na h-Alba a dh'innseas cia mheud duine a tha san ospadal le srèana Omicron a' Choròna-bhìorais. Thuirt Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, an-dè gu bheil esan an dòchas gun dèan sin dealbh nas dòchasaiche air an t-suidheachadh. Ach tha eòlaiche bhìorais aig Oilthigh Dhùn Èideann, an Dtr Christine Tait-Burkhard, ag ràdh gum bi àireamhan a' sìor èirigh air an t-seachdain a tha a' tighinn.

Thuirt Riaghaltas na h-Alba, dham buin Companaidh Phort-adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean, gun do sguir iad a choimhead 'son companaidhean a bheir dhaibh innleachd 'son seirbheis iùil ùir stèidhichte ann an Inbhir Nis. Sguir am pròiseas fastaidh san Damhair an-uiridh nuair a thòisich còmhraidhean prìobhaideach eadar HIAL agus an t-aonadh Prospect. Tha connspaid agus mì-thoileachas ann mun phròiseact 'son seirbheisean iùil a thoirt air falbh bho phuirt-adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean agus an cur còmhla an Inbhir Nis. Thàinig dearbhadh cuideachd bho Mhinistear na Còmhdhail, Graeme Dey, gun do chosg am pròiseact gu ruige seo £9m.

Thug Riaghaltas na h-Alba cead do Lewis Wind Power tuath-gaoithe mhòr a thogail air fearann Urras Steòrnabhaigh. Bidh nas lugha chrann anns an leasachachadh na bha dùil sa chiad phlana, ach bidh iad nas àirde. Thuirt Lewis Wind Power, meur de EDF Energy, gun cuir seo ris an argamaid 'son càball dealain nas motha gu Tìr-Mòr.

Thèid sguir a chruthachadh dealain aig meadhan là an-diugh aig stèisean chumachd niuclasaich Hunterston B ann an ceann a tuath Shiorrachd Àir, aon de na dhà stèisean niuclasach mu dheireadh a tha air fhàgail ann an Alba. Falbhaidh còrr 's 100 cosnadh le sin. Thòisich Hunterston a' cruthachadh dealain an toiseach ann an 1976 agus chaidh a chumail a' dol 21 bliadhna nas fhaide na bha dùil.