Chleachd uachadarain Ghàidhealach beartas a fhuair iad bho thràilleachd airson fèin-aithne is an inbhe mar uaislean a chumail suas.

Tha sin a-rèir an eòlaiche eachdraidh Dàibhidh Alston, a tha ag ràdh san leabhar aige "Slaves and Highlanders" gun robh dà uachdaran le ceangal làidir ri Leòdhas am measg an fheadhainn a bu mhotha a rinn seo.

Tha Ruairidh MacÌomhair ag aithris.