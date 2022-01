Covid

Bheir Nicola Sturgeon aithris do Phàrlamaid Holyrood feasgar agus àireamhean Covid na h-Alba a' sìor èirigh. Ron sin bidh cabineat na h-Alba a' coinneachadh a dheasbad am bu chòir an ùine a' fuireach air leth a ghearradh. Tha Tòraidhean na h-Alba ag iarraidh sin a ghearradh gu seachd là, le coltas nach eil srèana Omicron cho làidir ri seòrsaichean eile den bhìoras. Tha iad ag ràdh gun dèanadh e faothachadh cuideachd do dh'àiteachan a tha a' strì ri cion de luchd-obrach.

Sgoiltean

Thòisich clann a' tilleadh dha na sgoiltean an-diugh agus iomairt ann 'son toirt air feadhainn eadar 12 agus 15 bliadhna de dh'aois an dàrna dòs den bhanachdaich fhaighinn. Thathas ag iarraidh cuideachd air clann na h-àrd-sgoile deuchainnean lateral flow a dhèanamh. Tha eòlaichean slàinte ag ràdh nach eil dol às ann ach gum bi àireamhan Covid a' dol suas le sgoiltean a' fosgladh a-rithist.

CalMac

Chuir Companaidh Leasachaidh na Hearadh litir eile gu Caledonian Mac a' Bhriuthainn anns a bheil iad ag innnse de seòrsa seirbheis aiseig a tha iad a' sùileachadh le clàr-ama an t-Samhraidh seo. Am measg sin, tha làn-sheirbheis le deic a' mhezzanine ga chleachdadh air gach seòladh agus seirbheis aiseig às an Tairbeart nuair a bhios cidhe Ùige dùinte 'son obair-leasachaidh. Agus tha an litir gu Àrd-Stiùiriche ChalMac, Robbie Druimeanach, ag ràdh mura faigh iad sin gun dearbh e nach eil na h-ùghdarrasan a' toirt feart air muinntir nan eilean. Thuirt CalMac gu bheil iad a' beachdachadh air an litir ùir. Thuirt iad gun do chuir iad molaidhean air adhart mu thràth airson seirbheis cha mhòr co-ionnan ris na bh' ann ron phandemic agus gun gabh iad beachd na coimhearsnachdan cuideachd mu phlana mu choinneimh dùnadh cidhe Ùige.

Carragh-chuimhne

Fosglaidh carragh-chuimhne ann am Manchester an-diugh dhaibhsan a chaill am beatha anns a' cheannairc an sin ann an 2017. Tha ainm a h-uile duine dhiubh sin, Eilidh NicLeòid à Barraigh nam measg, air a' charragh air a bheil an t-ainm, The Glade of Light.

Teine

Tha poilis fhathast a' rannsachadh teine ann an Taigh-òsta a' West Highland ann am Malaig oidhche Luain. Thuirt poilis gu bheil fireannach, a tha 24, an grèim aca. Chaidh sgiobannan-smàlaidh a ghairm dhan teine mu 9:30f oidhche Luain agus bha e 08:00m an-dè mus do dh'fhàg iad an làrach. Tha e coltach ged a rinn an teine milleadh gun deach a' chuid as miosa dheth a chumail gu aon phàirt den togalach. Cha deach duine a ghoirteachadh anns an tachartas.