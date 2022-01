Bacaidhean

Thuirt an Leas-Phrìomh Mhinistear gur iad na bacaidhean a th' air a bhith ann bho chionn ghoirid a tha a' fàgail Alba ann an suidheachadh math airson dèiligeadh ri buaidh Chovid. Thuirt John Swinney gu bheil na figearan as ùire a' sealltainn nas lugha chùisean den bhìoras an Alba, a rèir àireamh an t-sluaigh, na th' ann an Sasainn. Tha sin a dh'aindeoin dearbhadh an-dè air còrr is 20,000 cùis ùr de Chovid ann an Alba sna 24 uairean ron sin - an t-àrdachadh làitheil as motha bho thòisich am pandemic. Thuirt eòlaiche a' bhìorais, an t-Oll. Christine Tait-Burkard, bho Oilthigh Dhùn Èideann, nach eil dol às ann ach gun tèid na h-àireamhan suas nuair a dh'fhosglas na sgoiltean a-rithist an t-seachdain seo.

Tidsearan

Tha an t-aonadh EIS ag iarraidh atharrachaidh ann an siostam nan deuchainnean sgoile an Alba airson faochadh a thoirt do thidsearan bho uallach a' phandemic. Tha sin an dèidh sgrùdaidh a rinn an EIS a tha ag ràdh gu bheil naoinear anns gach deichnear thidsearan ag ràdh gun tàinig tuilleadh obrach orra le buaidh Chovid. Mhol fear-labhairt Riaghaltas na h-Alba saothar nan tidsearan tron phandemic, 's gheall e gun geàrr an Riaghaltas an ùine a bhios tidsearan a' cur seachad sa chlas.

Am Prionnsa Anndra

Nì britheamh ann an New York breithneachadh an-diugh air pàipear laghail a dh'fhaodadh cur às dhan chùis shìobhalta an aghaidh a' Phrionnsa Anndra. Dh'fhoillsich a' chùirt aonta ann an 2009 eadar Virginia Giuffre agus seann charaid a' Phrionnsa, Jeffrey Epstein, a chaidh a dhìteadh airson drabastachd chloinne, anns a bheil ise a' gabhail ri airgead-dìolaidh agus a' gealltainn nach togadh i cùis-lagha an aghaidh duine eile. Tha luchd-lagha a' Phrionnsa, a tha a' dol às àicheadh nan casaidean a tha na aghaidh, ag ràdh gu bheil an t-aonta sin a' cur dìon airsan cuideachd.

Na Làbaraich

Canaidh Sir Keir Starmer an-diugh gu bheil dealbh soilleir aige air cò ris a bhiodh riaghaltas Làbarach coltach le esan air a cheann. Ann an òraid ann am Birmingham canaidh e gu bheil na Tòraidhean air earbsa a' mhòr-shluaigh a chall, ach gur e earbsa a tha sin a dh'fheumas na Làbaraich a chosnadh dhaibh fhèin. Thuirt na Tòraidhean gur e an t-seann duan a th' aig Sir Keir.

Elizabeth Holmes

Tha ùine sa phrìosan mu choinneimh tè-ghnothaich Aimeireaganaich a chaidh a dhìteadh airson breugan innse mu theicneòlas airson deuchainnean fala a rinn billeanair dhith. Fhuair diùraidh ann an California gun tug Elizabeth Holmes an car à feadhainn a chuir airgead an sàs anns a' chompanaidh aice, Theranos, a chaidh fodha nuair a thàinig an fhoill a rinn i am follais.