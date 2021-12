Maoineachadh

Tha ceannard an SNP ann an Westminster, Ian Blackford, ag iarraidh soillearachaidh air an £220m a dh'ainmich Roinn an Ionmhais an-dè airson dèiligeadh ri buaidh Chovid air eaconomaidh na h-Alba. Tha Tòraidhean na h-Alba ag ràdh gur e airgead ùr a tha sin. Tha Riaghaltas na h-Alba an amharas ge-tà, gur e a th' ann ach airgead a bhiodh a' tighinn a dh'Alba co-dhiù air a' cheann thall le Formula Barnett.

Sasainn

Tha cuideam air Boris Johnson airson bacaidhean Covid ùra ann an Sasainn leis mar a tha srèana Omicron a' bhìorais a' sìor sgapadh an sin. Tha am Prìomhaire a' coinneachadh ri luchd-comhairleachaidh a-diugh, agus aithrisean ann gu bheil seirbheisich chatharra ann an Whitehall air trì roghainnean ullachadh airson bacaidhean ùra.

Sràid Dhowning

Tha fear-labhairt a' cumail a-mach gur ann aig coinneimh obrach a bha Boris Johnson, a bhean agus 17 duine den luchd-obrach nuair a chaidh dealbh a ghabhail dhiubh le fìon agus càise aig Sràid Dhowning. Tha am pàipear-naidheachd an Guardian, a dh'fhoillsich an dealbh, ag ràdh gu deach a tharraing anns a' Chèitean ann an 2020 nuair a bha smachd air cruinneachaidhean sòisealta.

Extinction Rebellion

Dhùin luchd-iomairt Extinction Rebellion an t-slighe gu dorsan aghaidh togalach Oifis na Dùthcha ann an Glaschu. Tha iad air iad fhèin a cheangal ri chèile 's ris na geataichean agus iad a' togail fianais an aghaidh poileasaidh in-imrich na Rìoghachd Aonaichte.

Comhairle na Gàidhealtachd

Chaidh gealltainn gum bi co-chomhairle ann an ath-bhliadhna air dreach Comhairle na Gàidhealtachd. Thàinig sin bhon chomhairliche Sgitheanach Iain Fionnlasdan an dèidh dha fhèin 's an triùir chomhairlichean eile ann an Uàrd Eilein a' Cheò càineadh fhulang airson gun do bhòt iad an t-seachdain seo chaidh airson co-luadair phoblaich air structar na Comhairle seach a dhol dìreach gu Riaghaltas na h-Alba a dh'iarraidh ath-sgrùdaidh air an t-ùghdarras a bhriseadh agus cumhachd a chur a-mach gu na sgìrean ionadail.