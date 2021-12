Eagalach agus duilich. Sin beachd dithis eòlaichean agus an àireamh dhaoine a bhàsaich bho bhuaidh na dìbhe sa Rìoghachd Aonaichte aig an ìre às àirde ann am 20 bliadhna.

Tha na figearan bho Oifis na Staitistig Nàiseanta cuideachd a' sealltainn gu bheil barrachd dhaoine, a reir àireamh sluaigh, a' basachadh ri linn deoch làidir ann an Alba na ann an dùthchannan eile na Rìoghachd.

Tha Ruairidh Alasdair MacIllFhinnein ag aithris.