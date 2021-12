Covid

Thuirt Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, gur ann an-diugh a bheir Riaghaltas na h-Alba comhairle ùr do luchd-gnothaich mu na riaghailtean Covid a dh'fheumas iad a chur an sàs. Agus thuirt e gu bheil na bùird slàinte a' beachdachadh air ionadan banachdaich a chumail fosgailte nas fhaide den là gus nach fheum iad a bhith a' tilleadh dhaoine air falbh bhon bhustair. Chlàir an Rìoghachd Aonaichte an-dè an àireamh làitheil as motha chùisean den bhìoras bho thòisich am pandemic, faisg air 80,000 cùis ùr ann an aon là - 10,000 a bharrachd air an àireimh làitheil a bu mhotha a bh' ann roimhe anns an Fhaoilleach.

An Fhraing

Tha an Fhraing a' cur chasg-bhannan cruaidh air luchd-siubhail às an Rìoghachd Aonaichte airson feuchainn ri maill a chur air Omicron an sin. Bho an-earrar chan fhaigh a-steach dhan Fhraing ach feadhainn aig a bheil fìor dheagh adhbhar. Thàinig dearbhadh an-diugh bho Rùnaire Còmhdhail Bhreatainn, Grant Shapps, gum bi faothachadh aig companaidhean bathair bho na riaghailtean sin.

Tasmania

Thòisich rannsachadh ann an Tasmania far an deach còignear chloinne a mharbhadh nuair a thog uspag gaoithe bouncy castle far na talmhainn. Tha ceathrar eile san ospadal an dèidh na tubaiste aig bun-sgoil ann am baile Devonport. Thuirt poilis gun do thuit a' chlann bho 30 troighean de dh'àirde.

Ìre an Rèidh

Tha dùil ri fios mu mheadhan-là an-diugh am bi Banca Shasainn a' togail ìre an rèidh. Bha dùil ri sin air a' mhìos a chaidh leis mar a tha an atmhorachd air a bhith a' sìor èirigh, ach dh'fhàg am banca an uair sin an riadh mar a bha e aig an ìre as lugha riamh, 0.1%.

Co-luadar Aiseagan

Thuirt fear de chomhairlichean Uibhist gur e nach eil Caledonian Mac a' Bhriuthainn a' toirt feart air muinntir nan eilean as coireach nach eil iad a' gabhail pàirt ann an co-luadar air na seirbheisean aiseig. Cha do nochd ach ochdnar aig coinneimh ann am Beinn nam Fadhla an-raoir a dheasbad cruth na seirbheis eadar Loch nam Madadh agus Ùige nuair a bhios cidhe Ùige dùinte airson ùine an ath-bhliadhna fhad 's a tha leasachadh a' dol air adhart an sin. Thuirt an Comh. Iain MacLeòid gu bheil e fhèin air misneachd a chall anns a' phròiseas, agus thuirt e gu bheil làn-àm aig muinntir na sgìre an guth a thogail.