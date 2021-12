Buaidh a' ghearraidh sa Chreideas Choitcheann "ri fhaicinn"

Tha ceannard cathrannas chloinne ann an Alba ag ràdh gu bheil buaidh an lùghdachaidh de £20 san t-seachdainn ann an sochair a' Chreideis Choitchinn ri fhaicinn mar-tha.

A rèir rannsachaidh dhan bhuidheann Action for Children tha cùisean cho dona agus gu bheil mòran phàrantan a' gearradh air ais air biadh agus air a bhith a' teasachadh na dachaigh gus airgead a chur chun darna taobh airson na Nollaig.

Tha an aithris seo aig Nicole Mhoireach.