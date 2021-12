Cambo

Tha tuilleadh teagaimh mu choinneimh leasachadh chonnspaideach raoin-ola Chambo an iar air Sealtainn. Tha Siccar Point Energy aig a bheil an t-earrann as motha ann ag ràdh gu bheil iad a' cur dàil anns a' phròiseact airson ùine gus an dèan iad a-mach dè an t-slighe air adhart dhaibh. Tharraing Shell a-mach às a' phròiseact aig toiseach na mìos seo. Thuirt àrd-oifigeach Siccar Point Energy, Jonathan Roger, gu bheil co-dhùnadh Shell a' ciallachadh nach urrainn dhaibhsan cumail air adhart mar a bha iad an dùil le Cambo, ged a tha iad den bheachd fhathast gur e pròiseact làidir a th' ann.

Covid

Thuirt stiùiriche clionaigeach na h-Alba gum bu chòir do dhaoine beachdachadh mu dhol gu pàrtaidhean agus cruinneachaidhean Nollaige. Thàinig a' Chomhairle sin bhon Oll. Jason Leitch, an dèidh rabhaidh bho Shlàinte Phoblach na h-Alba gun a dhol air adhart le pàrtaidhean Nollaige, mar phàirt den oidhirp smachd a chur air srèana Omicron de Chovid. Tha 109 cùis dearbhte de dh'Omicron ann an Alba an-dràsta, ged a tha a h-uile dùil gu bheil an àireamh gu math nas motha na sin. Bidh am fiosrachadh ùr air an t-suidheachadh aig a' Phrìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, feasgar an-diugh.

Sràid Dhowning

Tha e coltach gun robh an stiùiriche chonaltraidh a th' aig Boris Johnson an-dràsta an làthair aig pàrtaidh Nollaige aig Sràid Dhowning an-uiridh nuair a bha casg air a leithid le riaghailtean Chovid. Chaidh innse dhan BhBC gun do rinn Jack Doyle òraid do chruinneachadh cho mòr ri 30 duine, agus gun tug e seachad duaisean. Tha rannsachadh a' dol air adhart a dhearbhadh an deach riaghailtean a bhriseadh.

Julian Assange

Ghluais Riaghaltas nan Stàitean Aonaichte ceum nas fhaisge air Julian Assange a thoirt a-mach à Breatainn an dèidh soirbheachadh leotha san Àrd-Chùirt ann an Lunnainn. Tha na Stàitean Aonaichte ag iarraidh Mgr Assange a cheasnachadh mu fhiosrachadh a dh'fhoillsich e air an làraich-lìn Wikileaks aige. Tha an Àrd-Chùirt air cur às do cho-dhùnadh san Fhaoilleach am-bliadhna a thuirt nach fhaodadh Mgr Assange a chur a dh'Aimeireaga ri linn dragh mu shlàinte-inntinn. Tha cead aigesan fhathast tagradh an aghaidh a' cho-dhùnaidh às ùire a tha seo.

Faslann

Tha poilis a' rannsachadh bàs duine aig ionad niuclasach Faslann air Chluaidh. Chaidh na Poilis a ghairm mu 12:30f an-dè, agus thuirt tè-labhairt gum bi rannsachadh post mortem ann an-diugh. Thuirt fear-labhairt a' Chabhlaich Rìoghail gur aithne dhaibh gun robh bàs ann, ach nach urrainn dhaibh an còrr a ràdh aig an ìre seo.

Dùn Èideann

Thuirt Comhairle Baile Dhùn Èideann gum feum iad gluasad air adhart leis na gheall iad do leasachadh foghlaim tro mheadhan na Gàidhlig agus cion rùim ann an Àrd-Sgoil Sheumais Ghilleasbuig. Tha a' Chomhairle an-diugh tòiseachadh air co-chomhairle fhoirmeil air an ath-mhìos, ach tha pàrantan a' gearain gu bheil sin ro thràth, 's iad ag ràdh nach eil fiosrachadh mionaideach ann mu na diofar roghainnean a tha sa phlana.