Sràid Dhowning

Dhearbh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gum bithear a' sgrùdadh dà thachartas eile far an tàinig daoine cruinn mar phàirt den sgrùdadh air pàrtaidh aig Sràid Dhowning anns an Dùbhlachd an-uiridh. Thathar a' cumail a-mach gun do thachair fear aig Sràid Dhowning anns an t-Samhain. Bha an dàrna cruinneachadh aig Roinn an Fhoghlaim.

Chaidh càin faisg air £18m air a' Phàrtaidh Thòraidheach an dèidh mar a dh'fhaillich e orra innse gun d' fhuair iad tabhartas airgid airson flat a' Phrìomhaire ann an Sràid Dhowning a sgeadachadh. Thuirt Coimisean an Taghaidh gun robh na co-dhùnaidhean a rinn am pàrtaidh a' sealltainn laigsean mòra anns na siostaman aca.

Bòrd na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig air dèiligeadh ris na h-uireasbhaidhean a fhuaireadh anns na modhan riaghlaidh aca agus ann an ceannas na buidhne, a rèir luchd-sgrùdaidh. Fhuair aithisg Buidheann Sgrùdaidh na h-Alba bho chionn dà bhliadhna laisgean ann an stiùireadh a' Bhùird agus obair àrd-mhanaidsearan. Mhol iad na rinn am Bòrd bhon uair sin airson a' phiseach a thug iad, ach thuirt iad cuideachd gum feum iad a-nis dèanamh cinnteach gun lean an t-adhartas a rinn iad.

Buidseat na h-Alba

Thèid buidseat Riaghaltas na h-Alba fhoillseachadh an-diugh. Innsidh Rùnaire an Ionmhais, Ceit Fhoirbeis, gun toir iad prìomhachas do bhith a' dèiligeadh ri bochdainn chloinne agus taic a thoirt do ghnìomhachasan faighinn seachad air buaidh a' phandemic. Gheibh na planaichean aice taic air sgàth an aonta eadar an Riaghaltas agus am Pàrtaidh Uaine.

Leanabh

Dh'innis Boris agus Carrie Johnson gun do rugadh an dàrna leanabh aca. Rugadh an nighean bheag aig ospadal ann an Lunnainn tràth anns a' mhadainn an-diugh.

Long Annaid

Chaidh an similear mòr, 600tr de dh'àirde aig seann stèisean cumhachd ghuail ann an Long Annaid ann am Fìobha a leagail an-diugh. Tha còig bliadhna on a sguir Alba cumhachd a chruthachadh à gual. Aig àirde bha Long Annaid a' losgadh suas ri 5m tunna dheth a h-uile bliadhna. 'S i am Prìomh Mhinistear Nicola Sturgeon a bhrùth am putan airson an similear a spreadhadh.