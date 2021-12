Omicron air Ghàidhealtachd

Tha NHS na Gàidhealtachd ag iarraidh air duine sam bith le ceangal ri cuirm-ciùil a bh' ann an Legion Rìoghail Bhreatainn ann an Inbhir Narann air an 27mh là den t-Samhain fuireach air leth airson deich là, fiù 's ged a bhiodh dà dhòs den bhanachdaich aca agus dearbhadh le deuchainn PCR nach eil Covid orra. Tha an srèana ùr den bhìoras, Omicron, am measg na thàinig am follais ann an Inbhir Narann, agus tha Uàrd 5A aig Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis dùinte do dhuine às ùr, agus tha casg air tadhal an sin an dèidh cùisean de Chovid nochdadh ann.

Cead A-steach

Gabhaidh fianais le deuchainn Lateral Flow cleachdadh bho an-diugh ann an Alba an àite teisteanais bhanachdaich airson faighinn a-steach gu cruinneachaidhean mòra mar gheamannan ball-coise, cuirmean-ciùil agus clubaichean oidhche. Ron seo, dh'fheumadh daoine dearbhadh a shealltainn air dà dhòs den bhanachdaich.

Am Buidseat

Thuirt buidheann eòlaichean eaconomach gum bi dùbhlan mòr fhathast ron NHS ann an Alba ged a bhiodh tuilleadh airgid ann dha na seirbheisean slàinte ann am buidseat Riaghaltas na h-Alba an t-seachdain seo. Tha aithisg Institiut Fraser of Allander ag ràdh gu bheil tuilleadh iarrtais air an t-seirbheis, agus cion luchd-obrach a' ciallachadh gum bi e gu math doirbh amasan an NHS a choileanadh. Thuirt Rùnaire an Ionmhais, Ceit Fhoirbeis, gur e ceum eile gu ruige Alba nas cothromaiche, nas uaine, agus nas beartaiche a bhios anns a' bhuidseat Diardaoin.

Bochdainn Connaidh

Tha aon duine anns gach triùir an Alba aig a bheil trioblaidean pàigheadh an cosgaisean connaidh, a rèir sgrùdaidh do Bhuidhinn Chomhairleachaidh an t-Sluaigh. Ghabh còrr is 1,000 duine pàirt san sgrùdadh air a' mhìos a chaidh. Den treas cuid a thuirt nach urrainn dhaibh na cosgaisean sin a phàigheadh, thuirt ochdnar anns gach deichnear gur e mar a tha prìsean cumhachd a' sìor èirigh as coireach. Thuirt cha mhòr dà thrian gu bheil cosgaisean bith-beò làitheil nan trioblaid dhaibh, agus thuirt 40% gu bheil teachd-a-steach ìosal a' toirt buaidh orra.

A' Ghàidhlig

Gheall Rùnaire an Fhoghlaim gu bheil i ag èisteachd ri dragh mun Ghàidhlig, 's gun tèid na gheall manifesto an SNP a thoirt gu buil. Bha Shirley-Anne Somerville a' bruidhinn agus gearainean ann nach eil an Riaghaltas a' dèiligeadh ri staing na Gàidhlig, agus nach eil mòran sam bith air tachairt bho thàinig an Riaghaltas ùr a-steach bho chionn seachd mìosan.

Aung San Suu Kyi

Chàin Rùnaire nan Dùthchannan Cèine, Liz Truss, binn prìosain air seann cheannard Myanmar, Aung San Suu Kyi. Chaidh binn ceithir bliadhna sa phrìosan oirrese fo chasaid gun do rinn i, am measg rudan eile, dìmeas air ceannardan an Airm a tha a' riaghladh na dùthcha. Thuirt Ms Truss gur e oidhirp eile a tha seo air cur às do dheamocrasaidh ann am Myanmar.