Chaidh iomairt a chur air bhog ann an Lìonail an Nis ann an oidhirp na h-amaran-snàimh aig Sgoil Shiaboist agus Sgoil Lìonail fhosgladh a-rithist.

Tha iad air a bhith dùinte fad dà bhliadhna tàilleabh suidheachadh a' choròna-bhìorais.

Tha coltas ann gu bheil cion luchd-teasairginn a' cur ris na duiligheadasan ann a bhith gam fosgladh a-rithist.

Tha Ailig John Moireasdan ag aithris