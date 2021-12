Tòisichidh obair anns an aithghearrachd airson Port Àird nan Saor fhosgladh a-rithist.

Ruithidh am pròiseact, luach £20m, airson naoi mìosan an toiseach gus gainmheach a ghlanadh anns a' phort.

Tha an fheadhainn aig a bheil sealbh air an làraich an dòchas beatha eile a thort do chlàran ola airson an cleachdadh mar structaran air an suidh crainn-gaoithe.