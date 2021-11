Tha Fòram na Hearadh air sgrìobhadh gu CalMac 's iad a' cur an aghaidh a' phlana às ùire son clàr-ama an t-samhraidh an ath-bhliadhna eadar Ùige, an Tairbeart agus Loch nam Madadh.

Tha CalMac a-nis ag ràdh nach tèid seòlaidhean a ghearradh - ach nach bi iad a' cleachdadh deic mezzanine an Hebrides air a h-uile seòladh.

Seo Dòmhnall MacLaomainn.