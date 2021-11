'S e cuspair a th'ann an ath-fhiadhachadh a tha a' sgarradh bheachdan an seo an Alba.

Thall san Spàinn ge-tà, tha ceistean air nochdadh mu phròiseact a thug dìon do mhadaidhean-allaidh agus mar a tha iad air an cleachdadh gus smachd a chumail air beathaichean eile.

Mar a tha Eòghann MacIllEathainn ag aithris, tha coltas ann gu bheil seo na dhragh gu seachd àraid do thuathanaich na Spàinn, mar a tha an seo an Alba.