Thig fios an-diugh air an tèid sgeama nan teisteanas banachdaich a leudachadh ann an Alba. Bheir am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, am fiosrachadh do Phàrlamaid na h-Alba feasgar agus dragh air luchd-gnothaich mun bhuaidh a bheireadh atharrachadh sam bith orrasan. Thuirt Nicola Sturgeon an t-seachdain seo chaidh gum faodadh an sgeama leudachadh gu tuilleadh àiteachan aoigheachd, taighean-dhealbh agus taighean-cluich. Thòisicheadh sgeama ùr air an t-siathamh là den ath mhìos.

Thig air ùghdarrasan ionadail air feadh na Rìoghachd Aonaichte pàirt den chùram a thoirt do chloinn a thig leotha fhèin thar Chaolas Shasainn, a dh'iarraidh comraich ann am Breatainn. 'Se sgeama saor-thoileach a bha sin gu ruige seo. An-de dh'fhàg Rùnaire na Dùthcha, Priti Patel, air Riaghaltas na h-Alba agus air comhairlean na h-Alba nach eil iad a' dèanamh an dleastanas, rud às an deach an SNP aig Westminster às àicheadh.

Chaidh co-dhùnadh gu bheil fear a tha 80 bliadhna de dh'aois fut air seasamh mu choinneamh cùirt fo chasaid mu mhurt Renee NicRath agus a leanabh, Anndra, bho chionn 45 bliadhna. Thèid Uilleam MacDowall mu choinneamh diùraidh aig an Àird-chùirt ann an Inbhir Nis san t-Sultain an ath-bhliadhna. Chaidh Renee agus a mac, a bha a trì bliadhna a dh'aois, a dhìth ann an 1976 agus tha poilis air co-dhùnadh gun deach am murt. 'S i seo a' chùis 's fhaide a tha a' dol ann am Breatainn an-dràsta far nach eil sgeul idir air duine a chaidh a dhìth.

Chaill co-dhiù 45 duine am beatha ann an tubaist le bus ann am Bulgària. Bha na h-uimhir de dh'òigridh nam measg. Thuirt oifigeach nach eil e follaiseach an deach am bus na theine mas deach e far an rathaid air neo an deach e na theine an dèidh na tubaist.

Rugadh àireamh chloinne gu math nas lugha ann an sgìre Mhoireibh bho chaidh an t-ionad màthaireachd an sin a lùghdachadh ann an 2018. Se an ceathramh cuid de leanaban na sgìre a rugadh aig Ospadal an Dr Gray ann an Eilginn, an coimeas ri 85% air an trì bliadhna ron a seo. Tha a' mhòr-chuid aig am bheil dùil ri leanabh a-niste a' dol a dh'Obar Dheathain.