Wisconsin

Tha dearbhadh ann gun do chaill còignear am beatha agus gun deach còrr is dà fhichead duine a ghoirteachadh nuair a dhraibh càr tro chaismeachd Nollaige ann an Wisconsin sna Stàitean Aonaichte. Thuirt poilis ann am baile Waukesha gu bheil aon duine an grèim aca. Tha na poilis an amharas gun robh an duine sin a' teicheadh bho eucoir ann an àite eile.

An Ostair

Thill an Ostair gu làn ghlasadh sluaigh agus togail fianais a' dol air adhart air feadh na h-Eòrpa mu bhacaidhean ùra airson feuchainn ri smachd a chur air sgapadh Covid. Bha aimhreit anns na h-uimhir de dhùthchannan Eòrpach mar an Òlaind agus a' Bheilg far an do chleachd na poilis canon-uisge air an t-sluagh.

Drugaichean

Tha Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, agus Ceannard nan Tòraidhean ann an Alba, Dùghlas Ros, air turas còmhla an-diugh gu Buidheann Coimhearsnachd Bluevale ann an Glaschu a tha a' toirt taic do dh'fheadhainn aig am bheil trioblaid dhrugaichean. Tha Dùghlas Ros air a bhith a' càineadh mar a tha Riaghaltas na h-Alba a' dèiligeadh ris an ìre bhàis as motha a-riamh ann an Alba le buaidh dhrugaichean. Tha Ms Sturgeon a' cur coire air mar a gheàrr Riaghaltas Tòraidheach na Rìoghachd Aonaichte an t-àrdachadh fichead not a bh' anns a' Chreideas Choitcheann.

CalMac

Thuirt Cathraiche Còmhdhail nan Eilean Siar gu bheil Caledonian Mac a' Bhriuthainn a' sìor chall taic mhuinntir nan eilean ri linn na seòrsa seirbheis a tha iad a' toirt seachad an-dràsta. Thuirt an Comhairliche Ùisdean Robastan nach fhaca e a-riamh coimhearsnachdan cho aona-ghuthach 's tha iad an aghaidh a' chlàr-ama a tha CalMac a' moladh eadar Ùige, an Tairbeart agus Loch na Madadh air an t-samhradh an ath-bhliadhna. Ged a tha CalMac ag ràdh nach deach clàr-ama na h-ath-bhliadhna aontachadh fhathast, tha Ùisdean Robastan ag ràdh gum feum a' chompanaidh èisteachd ri beachd na coimhearsnachd.

Luchd-glanaidh

Thuirt an t-aonadh GMB gum bi baileat eile am measg luchd-glanaidh ann an Glaschu nach eil riaraichte leis na còmhraidhean a tha air a bhith aca le ceannard chomhairle a' bhaile. Agus bidh baileat eile ann air seirbheisean foghlaim, cùraim agus obair-shòisealta a' bhaile san Fhaoilleach an dèidh dhan luchd-obrach sna roinnean sin leigeil fhaicinn gu bheil iad deònach a dhol air stailc. Thuirt an t-aonadh gum feum an t-ùghdarras aire a thoirt do mhì-thoileachas an luchd-obrach.

Nighean

Thuirt na poilis gun d' fhuair iad nighean-sgoile, slàn sàbhailte ann an Inbhir Nis air nach robh sgeul. Bha sgiobannan teasargainn air a bhith a' coimhead airson Jessica Green, a tha 16, ann an sgire Chinn a' Mhìlidh bho mheadhan-oidhche a-raoir ach fhuair iad slàn sàbhailte i an-diugh.