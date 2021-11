Clàr-ama samhraidh "na fhreagairt"

Thuirt Ministear na Còmhdhail gun robh an clàr-ama samhraidh a thathas a' moladh airson an Tairbeart agus Loch na Madadh an ath-bhliadhna mar fhreagairt air an dàil a bha tric air seòlaidhean am bliadhna 's iad cho trang.

Bha Graeme Day a' freagairt cheist mu carson a bha nas lugha sheòlaidhean gam moladh airson na seirbheis.

Le nas lugha sheòlaidhean 's urrainnear barrachd ùine a chur ma seach airson a bhith a' cleachdadh ùrlar a' mezzanine, thuirt e. Le tuilleadh air a sin, seo Doneil MacLeòid: