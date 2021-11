Tha an mìltean chloinne air cruinneachadh ann an Glaschu is iad gu bhith a' caismeachd is a’ togail fianais is iad ag iarraidh gun tèid dèiligeadh ri atharrachadh na gnàth-shìde. Bidh iad a' caismeachd bho Phàirce Khelvingrove gu Ceàrnag Sheòrais a dh'aithghearr, is seo a’ tachairt fhad ‘s a tha co-labhairt na gnàth-shìde, COP26, a' dol sa bhaile. Bidh an tè-iomairt Suaineach, Greta Thunberg, mar phàirt dhen iomairt, is i ag iarraidh gun tèid barrachd òigridh còmhla riutha.

Dhearbh na Làbaraich nach seas iad chun dàrna taobh airson cothrom a thoirt do thagraiche thar-phàrtaidh an aghaidh slaightearachd sa fo-thaghadh ann an Shropshire a Tuath. Dh'ainmich am ball Tòraidheach, Owen Patterson, gun robh e seasamh sìos an-dè às dèidh dhan an riaghaltas a dhol air ais air planaichean a bhiodh air stad a chur air a bhith ga chasg rè-ùine bhon phàrlamaid airson riaghailtean coiteachaidh a bhristeadh. Bha na Làbaraich air còmhraidhean a chumail leis na Lib Deamaich is na h-Uainich mu am bu chòir dhaibh taic a chur ri tagraiche neo-eisimeileach ach dh'innis na Làbaraich gun seas iad.

Bha an àireamh làitheil a b' àirde fhathast de chùisean ùra choròna-bhìorais anns na h-Eileanan an Iar an-dè. Thuirt NHS nan Eilean Siar gun robh 36 duine air an dearbhadh às ùr leis an bhìoras, agus iad uile ann an Leòdhas. Tha sin a' toirt an àireamh airson na seachdain gu còrr air 100.

Chaochail fireannach, aois 55, às dèidh do bhan bualadh ann faisg air Ros Saoithe ann am Fìobha ann an uairean beaga na maidne. Thachair an tubaist air an A823 faisg air an M90 aig mu 01:30m. Thuirt na poilis nach deach draibhear a’ bhana a ghoirteachadh.

Dh'ainmich Rangers call de £23m sna cunntasan bhliadhnail as ùire aca. Thuirt sgioba Ibrox gun robh buaidh a’ phandemic ri choireachadh. Bha na thug iad a-steach de dh' airgead cuideachd sios £13m air an aon àm an-uiridh, a dh'aindeoin 's gun do bhuannaich iad Prìomh Lìog na h-Alba. Thuirt cathraiche a’ chluba, Dùghlas Park, gu bheil cùisean fhathast a’ dol mar bu chòir leis a' phlana deich bliadhna a chur e a sàs ann an 2015.