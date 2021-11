Thar na trì mìosan a dh'fhalbh, tha luchd-glèidhteachais air faisg air deich tunna fichead do sgudal phlastaic a thogail à pairt den Chuan Sèimh ris an can iad The Great Pacific Garbage Patch.

Tha na mileanan thunnaichean do threallaich air a bhith a càrnadh san sgìre fad iomadach bliadhna, ach a nise tha a' bhuidhean Ocean Cleanup ag amas air faighinn caoidhteas a chuid is motha dheth ron a bhliadhna 2040. Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.