Tha na tha an dàn do mhac an duine ann an cunnart - sin an rabhadh a thug Boris Johnson seachad air thoiseach air COP26 agus e ag ràdh gu bheil oidhirp mhòr a dhìth 'son na ginealaichean ri thighinn.

Tha dragh air luchd-iomairt ge-tà mu dè dìreach as urrainnear coileanadh aig an àrd-choinneimh.

Seo Darren Linc.