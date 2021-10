An Fhraing

Thuirt an Fhraing gun robh tràlair Breatannach air an do rinn iad grèim ag iasgach gu mì-laghail ann an uisgeachan na Frainge. Tha an Fhraing air a bhith a' maoidheadh gun dèanadh iad a leithid 's iad mì-thoilichte le aonta iasgaich Bhrexit. Buinidh am bàta, a tha ga cumail ann am port Le Havre, dhan chompanaidh MacDuff Shellfish, a tha stèidhichte ann an Ceann Phàdraig. Thuirt Rùnaire Àrainneachd na Rìoghachd Aonaichte, George Eustice, gu bheil an roinn aige a' bruidhinn ris na Frangaich.

RMT

Thuirt an t-aonadh RMT gum feumar gluasad a-niste gu càirdeas nas fheàrr eadar ceannardan nan seirbheisean rèile agus an luchd-obrach. Ghabh an RMT ri aonta paighidh agus cùmhnantan ùra an-raoir, a tha a' ciallachadh nach bi stailc ann aig àm co-labhairt COP26 ann an Glaschu.

Extinction Rebellion

Thuirt buidheann iomairt na h-àrainneachd, Extinction Rebellion, gum bi iad a' dèanamh troimhe-chèile ann an Glaschu aig àm COP26. Thuirt iad gu bheil iad deònach an cur an grèim, ach gun seachainn iad dad a chuireadh maill air leithid seirbheisean èiginn.

CalMac

Chuir Caledonian Mac a' Bhriuthainn còrr is 600 de na seòlaidhean aca dheth air a' chiad ochd mìosan den bhliadhna seo. Thuirt CalMac gur e cùisean Covid as motha a bu choireach, ach bhris bàtaichean sìos cuideachd, còrr is 100 turas. Dh'iarr a' chompanaidh leisgeul a ghabhail agus gheall iad adhartas.

Truailleadh

Rinn fear à Steòrnabhagh gearain gu h-oifigeil air truailleadh bho thuathan-èisg air cladaichean nan Eilean Siar. Tha Iain Moireasdan air a' chùis a thoirt gu aire Bhall-Pàrlamaid na sgìre agus, agus buill Comhairle nan Eilean Siar an dèidh dha fhèin agus feadhainn eile dealbhan a thogail de sgudal air a' chladach. Ged a tharraing e na h-uimhir de na dealbhan sin ann am Beàrnaraigh Leòdhais, thuirt e gu bheil e a' tachairt air feadh nan Eilean. Dh'aidich Fear-Gairm na Comhairle, Tormod Dòmhnallach, a tha a' riochdachadh Bheàrnaraigh, gu bheil trioblaid ann.