Am Buidseat

Thuirt an Seansalair gun gabh am buidseat aige an-diugh ceum mòr gu ruige eaconomaidh ùir às dèidh a' phandemic. Tha luchd-poilitigs na h-Alba ag iarraidh air Rishi Sunak dèiligeadh ri èiginn le cosgaisean bith-beò. Dh'iarr Rùnaire Ionmhais na h-Alba, Ceit Fhoirbeis, air Mgr Sunak am £20 san t-seachdain a thilleadh dhan Chreideas Choitcheann, agus thuirt Làbaraich na h-Alba gum feum am buidseat cobhair a dhèanamh air an fheadhainn as miosa dheth.

Stailc Rèile

Tha còmhraidhean a' dol air adhart mu stailc rèile air feadh Alba aig àm cruinneachadh na gnàth-shìde, COP26. Tha gu 5:00f an-diugh aig an aonadh RMT tighinn gu co-dhùnadh gus am biodh ùine aig Scotrail seirbheis eile a chur air dòigh nam biodh stailc ann. Tha an RMT ag ràdh gu bheil iad deònach gabhail ri àrdachadh paighidh 4.9% thairis air aon bhliadhna. Tha na pàrtaidhean dùbhlanach ag ràdh gum feum Riaghaltas na h-Alba barrachd a dhèanamh airson an stailc a sheachnadh.

A' Bhanrigh

Thuirt Lùchairt Bhuckingham gur e briseadh-dùil a th' ann dhan Bhanrighinn nach bi i aig co-labhairt COP26, an dèidh comhairle a ghabhail bho a dotairean. Chuir a' Bhanrigh oidhche seachad san ospadal an t-seachdain seo chaidh mus do thill i gu a dachaigh aig Caisteal Windsor.

Wayne Couzens

Rinn fear a bha na oifigear poilis a mhuirt Sarah Everard tagradh airson ùine sa phrìosan a ghiorrachadh. Chaidh binn fad beatha air Wayne Couzens airson Sarah, a bha 33, a mhurt a cur am bruid 's a h-èigneachadh, a' ciallachadh nach fhaodar a shaoradh idir.

Insulate Britain

Chuir poilis an grèim 14 duine den luchd-iomairt àrainneachd a dhùin rathad faisg air Tunail Dhartford air taobh sear Lunnainn. Tha iomairt eile aig a' bhuidhinn Insulate Britain a' dol air adhart air rathad an A41 air taobh eile Lunnainn ann an Acton.

Caisteal Leòdhais

Thàinig rannsachadh dhan cho-dhùnadh gur dòcha gun do bhris Comhairle nan Eilean Siar laghan Eòrpach nuair a thug iad cùmhnant dhan chompanaidh Natural Retreats. Ghlèidh a' chompanaidh an cùmhnant ann an 2014 airson goireasan aoigheachd a ruith ann an Caisteal Leòdhais. Ach tha rannsachadh air taobh a-staigh na Comhairle a' togail cheistean mun phròiseas sin. Thuirt a' Chomhairle gur e aithisg phrìobhaideach a tha seo, ach tha loidhne san aithisg bho oifigich comhairle a thuirt nach do thuig na h-ùghdarran an suidheachadh, agus nach eil iad mar sin ag aontachadh ris na th' anns an aithisg.