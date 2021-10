Tha dithis pheathraichean Afgànach a bha ag obair do Bhunait Linda Norgrove ann an Kabul air Leòdhas a ruighinn len càirdean.

Bha John agus Lorna Norgrove, a stèidhich an cathrannas an dèidh bàs an nighean aca an an Afganastan, am measg na chuir fàilte orra air Port-adhair Steòrnabhaigh.

Tha barrachd aig Ailig John Moireasdan.