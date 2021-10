Am measg nan dùbhlan a tha mu ar coinneimh, tha a bhith a' dealbhachadh is a' togail thogalaichean ann an dòigh a tha nas fheàrr dhan àrainneachd.

Bhiodh na togalaichean seo ag amas air cumhachd a ghlèidheadh is an làrach chàrboin aca a lùghdachadh.

Tha seo cuideachd fìor nuair a thathas a' beachdachadh air coimhearsnachdan is bailtean ùra a thogail.

Tha Ruairidh Alasdair MacIllInnein ag aithris.