Le ceist atharrachadh na gnàth-shìde is mar as còir dèiligeadh leis gu bhith mu choinneamh COP26, tha sinne gu bhith a' coimhead air cuid de na fuasglaidhean practaigeach a th' ann airson an àrainneachd a dhìon.

Anns a' chiad phàirt den t-sreath, tha Ruaridh Alasdair MacIllInnein a' toirt sùil air biadh agus cleachdaidhean ithe.