Le obair a' dol fhathast airson port-fànais a stèidheachadh aig làraichean air tìr-mòr agus eileanan na h-Alba, tha planaichean air nochdadh airson gnìomhachas an fhànais ann an Alba a leasachadh gus am bi luach £4bn ann - le fichead mìle cosnadh. Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid …