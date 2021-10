Aonta Malairt

Ràinig Breatainn agus New Zealand aonta malairt ùr. Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ag ràdh gun geàrr e cìsean taraif agus gum fàg e stuth mar fion, mil manuka agus measan kiwi gu math nas saoire. Ach tha dragh air tuathanaich Bhreatainn gum feum iadsan farpais ri tuilleadh stuth bìdhe à New Zealand. Dh'iarr Riaghaltas na h-Alba dìon air gnìomhachas a' bhìdhe agus thuirt iad nach leasaich an t-aonta an cron a rinn Brexit air an eaconomaidh.

Tha pàipearan dìomhair, air an d' fhuair am BBC sealbh, a' cumail a-mach gu bheil dùthchannan mar Astràilia, Saudi Aràibia, Iapan agus Braisil, a' feuchainn ri molaidhean an UN air atharrachadh na gnàth-shìde a lagachadh. Thàinig na pàipearan am follais deich là mus tòisich cruinneachadh mòr na gnàth-shìde, COP26, ann an Glaschu.

Tha rannsachadh ùr ag ràdh gu bheil banachdaichean Chovid Pfizer-BioNTech agus Oxford-AstraZeneca 90% èifeachdadh ann an cur stad air bàs le strèana Delta a' bhìorais. Rinn Oilthigh Dhùn Èideann an rannsachadh air feadh Alba am measg dhaoine a fhuair an dà dhòs ach a tha air Covid a ghabhail sa choimhearsnachd.

Thuirt Buidheann Slàinte na Cruinne gun lean pandemic a' Choròna-bhìorais ùine mhath den ath-bhliadhna leis nach eil dùthchannan beartach a' roinn na banachdaich. Thuirt a' bhuidheann gum feum na dùthchannan as motha sùil a thoirt a-rithist air gealltanas gun toireadh iad taic dha na dùthchannan bochda. 'S e nas lugha na 5% de shluagh Afraga a fhuair banachdach.

Prìs a' Chonnaidh

Dh'iarr ceannard Scottish Power, aon de na sia companaidhean cumachd mòra, cur às den cheannsachadh air prìs a' chonnaidh. Chaidh sreath de na companaidhean as lugha fodha sna beagan sheachdainnean mu dheireadh le àrdachadh mòr ann am bun-phrìs a' ghas. Thuirt àrd-oifigeach Scottish Power, Keith Anderson, gu bheil laigse sa mhodh-obrach a th' ann agus gum feumar modail ùr a chur na aite.