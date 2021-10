Tha a' chompanaidh bradain Mowi airson 's gun rachadh ionad-cusbainn a stèidheachadh san Eilean Sgitheanach.

Tha dragh orra gun toir na riaghailtean ùra a thaobh malairt mu choinneamh Bhrexit droch bhuaidh air an obair aca an sin, far a bheil 70 neach ag obair aig an fhactoraidh biadh-èisg aca an Caol Acain.