Tha dithis inbheach agus dithis chloinne san ospadal an dèidh spreadhadh gas a rinn sgrios air taigh ann an Inbhir Àir agus air na h-uimhir de thaighean eile mun cuairt air a-raoir. Chaidh na h-uimhir a tha a' fuireach ann an sgìre Kincaidston an gluasad às na dachannan aca agus tha coltas ann nach fhaod iad tilleadh 'son làithean fhathast gus am bi an sgìre sàbhailte.

Bidh sgoilearan na h-àrd sgoile ann an Alba a' cleachadh mhascaichean 'son ùine fhathast anns na seòmraichean teagaisg. Bha dreach de chomhairle ann, nach deach fhoillseachadh, gum faodadh an riaghailt sin a thogail ach thuirt Riaghaltas na h-Alba, an dèidh comhairle bhon Àrd Oifigeach Meidigeach aca, nach dèan iad sin gus am faigh barrachd dheugairean a' bhanachdach.

Thuirt tosgaire àrainneachd nan Stàitean Aonaichte, John Kerry, gur e cruinneachadh COP26 ann an Glaschu an cothrom mu dheireadh a tha aig an t-saoghal dèiligeadh ri atharrachadh na gnàth-thìde. Thuirt Mgr Kerry gu bheil cuid de na dùthchannan as cudromaiche fhathast a' leantainn poileasaidh a tha gu math faisg air a bhith cunnartach. Thuirt e mura geàrr iad gasaichean millteach gu leòr air an ath naoi bliadhna nach bi cothrom sam bith tighinn air an targaidean san ùine fhada.

Thèid boireannach a tha 96 mu choinneimh cùirte anns a' Ghearmailt fo chasaid gun do rinn i lèir-mhurt aig am a' Holocaust. Bha Irmgard Furchner ri nochdadh sa chùirt air a' mhìos seo chaidh ach chaidh aice air teicheadh bho phoileas 'son beagan uairean de thìde mus deach a cur an greim ann an Hamburg. Tha i fo chasaid gun do chuidich i a' cur mhìltean phrìosanach gu bàs nuair a bha i ag obair na taipeast aig campa Stutthof, campa faisg air Gdansk sa Pholainn a bha fo smachd nan Natsach aig an àm.