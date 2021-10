Cosgais a' Chonnaidh

Thàinig rabhadh bho riaghladair a' chumhachd, Ofgem, gun tèid na bhios daoine a' pàigheadh airson dealain agus gas an-àirde gu mòr anns a' Ghiblean an ath-bhliadhna, nuair a thèid ath-sgrùdadh a dhèanamh air ìre chuibhreachaidh a' chumhachd. Le prìsean a' dol an-àirde, thuirt ceannard Ofgem, Seonachan Brearley, gun deach prìsean cumhachd a chuingealachadh airson 's nach deadh brath a ghabhail air daoine, ach aig a' cheann thall gum feumadh companaidhean na cosgaisean a bharrachd a chur air an luchd-cleachdaidh.

Banachdach a' Flù

Chaidh iomairt a chur air chois air feadh na Rìoghachd Aonaichte an-diugh gus daoine a bhrosnachadh banachdach flù fhaighinn mus tig an Geamhradh. Le Covid agus Flù gu bhith ma sgaoil aig an aon àm, tha rannsachadh a' sealltainn gu bheil e a dhà uimhir nas coltaiche gum bàsaich feadhainn a th' air an gannrachadh leis an dà bhìoras, an coimeas ri feadhainn le Covid a-mhàin. Bidh còrr is 40m neach airidh air banachdach a' Flù, le mu thimcheall air 4m dhiubh sin ann an Alba.

COP26

Chaidh fhoillseachadh gun tèid casg rè ùine a chur air cuid de dh'itealain a bhith a' sgiathadh ann am meadhan na h-Alba mar phàirt de na cuingealachaidhean tèarainteachd a thèid a thoirt a-steach airson co-labhairt COP26 ann an Glaschu air an ath-mhìos. Buailidh na riaghailtean air itealain de gach seòrsa, a' gabhail a-steach rudan mar drònaichean agus balùnaichean. Ach bidh e ceadaichte do phlèanaichean mòra coimearsalta a tha a' giùlain luchd-siubhail no bathair a bhith a' sgiathadh mar as àbhaist.

Foghlam Tro Mheadhan na Gàidhlig

Thàinig àrdachadh den chòigeamh cuid air an àireamh de sgoilearan sna h-Eileanan Siar a thòisich ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Dh'atharraich Comhairle nan Eilean Siar am poileasaidh aca, agus sgoilearan a-niste air an cur tro fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig mura roghnaich am pàrantan a chaochladh. Thàinig àrdachadh cuideachd air an àireamh de sgoilearan Gàidhlig air feadh na dùthcha, agus tha Bòrd na Gàidhlig ag ràdh gu bheil an suidheachadh seasmhach.

Tubaist

Chaochail fireannach ann an tubaist-rathaid ann an Dùn Phris is Gall-Ghàidhealaibh. Thachair an tubaist tràth feasgar an-dè nuair a chaidh am bhana anns an robh an duine a' siubhal far an rathaid faisg air Dunscore. Cha robh carbad sam bith eile an sàs anns an tubaist.

Duais Sìthe Nobel

Chaidh Duais Sìthe Nobel a bhuileachadh air dithis luchd-naidheachd am-bliadhna - Maria Resa bho na Philipines, agus an Ruiseannach Dmitry Muratov. Chaidh am moladh le comataidh nan duaisean Nobel airson na bha iad a' dèanamh airson dìon a chur air saorsa dhaoine am beachdan fhoillseachadh - rud a bha deatamach a rèir na comataidh airson deamocrasaidh agus sìth mhaireannach a dhìon.

Cosnaidhean

Agus bha an àireamh de chosnaidhean bàna ann an Alba faisg air an ìre as àirde riamh air a' mhìos a chaidh, a rèir rannsachaidh a rinn Banca Rìoghail na h-Alba. Thuirt am banca gu bheil companaidhean na dùthcha a' coireachadh mì-chinnt co-cheangailte ri Brexit, agus suidheachadh a' Choròna-bhìorais airson an t-suidheachaidh.