Prìs a' Chonnaidh

Tha Rùnaire Ghnothachais na Rìoghachd Aonaichte, Kwasi Kwarteng, air a bhith a' feuchainn ri luchd-cleachdaidh gas agus dealain a mhisneachadh nach teirg stocan tron Gheamhradh. Tha mar a tha mòr-phrìs a' ghas air a bhith a' dol an-àirde gu mòr o chionn ghoirid air duilgheadasan adhbharachadh do chompanaidhean cumhachd na dùthcha, le naoi dhiubh a' dol fodha air a' mhìos a chaidh a-mhàin. A' toirt seachad òraid aig ch-labhairt do chompanaidhean cumhachd an-diugh, thuirt Mgr Kwarteng, ged a bha cunnart ann gun deadh tuilleadh chompanaidhean a chall, gun robh an Riaghaltas misneachail nach biodh dìth chumhachd na thrioblaid tro mhìosan a' Gheamhraidh.

Oileanaich

Thuirt Aonadh Nàiseanta nan Oileanach gu bheil ìmpidh mhòr a' tighinn orra leis na tha de dh'oileanaich a' tighinn thuca a' sireadh taic 's gun àite-fuirich aca. Tha an NUS ag ràdh gu bheil ionadan-còmhnaidh airson oileanach a' cur thairis, gu bheil gainnead àitichean-fuirich prìobhaideach ri fhaighinn air màl, agus gu bheil cuid de dh'uachdarain ann an Glaschu a' cur dàil ann a bhith a' leigeil thaighean a-mach agus iad an dòchas prothaid nas fheàrr a dhèanamh bho na bhios an làthair aig co-labhairt COP26. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil na h-aithrisean a' cur dragh orra, agus gu bheil iad a' dèanamh ath-sgrùdadh air àitichean-fuirich a chaidh a thogail a dh'aona-ghnothaich do dh'oileanaich.

Afganastan

Chaidh seirbheis a chumail aig gàrradh cuimhneachaidh an National Arboretum an-diugh airson nan 457 saighdearan Breatannach a chaill am beatha ann an Afganastan. Tha 20 bliadhna ann an-diugh bhon chaidh an iomairt eadar-nàiseanta an aghaidh nan Taliban a chur air bhonn.

La Palma

Chaidh seirbheisean adhair a-mach 's a-steach a La Palma a chur dheth a-rithist agus an t-eilean Canàrach fo sgleò de luath bholcànach. Chaidh na mìltean dhaoine a chur a-mach às an dachannan 's na beagan sheachdainean a dh'fhalbh às dèidh don bholcàno Cumbrae Vieja, spreadhadh airson a' chiad uair ann an 50 bliadhna.

Andy Moireach

Rinn Andy Moireach tagradh air na meadhanan sòisealta às dèidh mar a chaidh am fàinne pòsaidh aige a ghoid ann an California. Bha i ceangailte ri paidhir bhrògan trèanair a bha e air fhàgail fo charbad fhad 's a bha e a' trèanadh airson farpais Indian Wells. Thuirt an t-Albannach gun do dh'fhalaich e na brògran fon chàr fad na h-oidhche seach gun robh am fàilleadh bhuapa cho dona 's nach robh e airson an toirt a-steach dhan taigh-òsta. Nuair a thill e air an son anns a' mhadainn cha robh sgeul orra, no air an fhàinne pòsaidh a bha e air ceangal ris na barraillean. Thuirt am Moireach gum biodh e air leth taingeil airson fiosrachadh sam bith fhaighinn a chuidicheadh e le bhith a' faighinn nam brògan agus na fàinne air ais.