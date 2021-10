Thòisich pròiseact pìleit ann an sia sgoiltean ann an Glaschu is Earra-Ghàidheal airson sgilean ciùird a theagasg do chloinn.

Am measg na tha iad ag ionnsachadh tha a bhith a' fuaigheal, a' dèanamh bhasgaidean agus ag obair le plastair.

Tha Sgoil Ghàidhlig Ghleann Dail a' gabhail pàirt san sgeama.