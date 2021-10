Sarah Everard

Thuirt Ministear na h-Eucorra agus Obair Phoilis na Rìoghachd Aonaichte, Kit Malthouse, gu bheil mar a chaidh Sarah Everard a mhurt le oifigear poilis air cron mòr a dhèanamh air an earbsa a th' aig daoine anns na Poilis. Tha na ceudan de dh'oifigearan poilis a bharrachd gan cur air patròl air sràidean Lunnainn, ann an oidhirp daoine ath-mhisneachadh. Tha Scotland Yard air stiùireadh fhoillseachadh air dè bu chòir do dhaoine dèanamh ma tha dragh orra mu oifigear poilis ann an èideadh àbhaisteach.

Barantasan Banachdaich

Tha Riaghaltas na h-Alba a' moladh do dhaoine a th' air a bhith a' feuchainn ris an app airson teisteanas banachdaich obrachadh a luchdachadh a-rithist. Thuirt oifigearan gur dòcha gun robh gnothach aig na trioblaidean teicnigeach ris an àireimh mhòir de dhaoine a dh'fheuch ris an app fhaighinn air na fònaichean-làimhe aca às dèidh dha a bhith ri fhaotainn aig 5:30f an-dè. Bho an-diugh anns a' mhadainn feumaidh duine sam bith a th' airson a dhol gu cluba-oidhche no tachartas mòr sam bith leithid geama ball-coise, dearbhadh gu bheil iad air dà dhòs de bhanachdach Chovid fhaighinn.

Trom-inntinn

Tha sgrùdadh ùr a' dèanamh dheth gun robh aon anns gach sianar Breatannach a' fulang le trom-inntinn anns an Iuchar agus anns an Lùnastal. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gun robh am figear nas ìsle na bha iad tro mhìosan a' Gheamhraidh, ach gu math nas àirde na bha iad tron phandemic.

Covid

Chaidh 17 cùisean de Choròna-bhìoras a dhearbhadh anns na h-Eileanan an Iar an-dè. Bha seachd dhiubh ann am Barraigh, agus tha ceangal ga dhèanamh eatorra agus cùisean eile san eilean. Bha sia cùisean ann an Leòdhas, còig dhiubh sin co-cheangailte ris an sgapadh ann an dachaigh-cùraim Dhùn Èisdean. Thuirt am Bòrd Slàinte gun robh iad a' feitheamh ri buil grunn dheuchainnean a chaidh a dhèanamh anns an dà là mu dheireadh, agus gu bheil e an-dràsta a' toirt eadar là gu leth agus dà là buil deuchainnean fhaighinn, leis gu bheil uimhir dhiubh gan dèanamh aig an àm seo.

Lyra McKee

Thug poilis a tha a' rannsachadh murt na tè-naidheachd Lyra McKee dithis fhireannach an grèim fo Achd na Ceannairc. Tha na dithis aois 44 agus 53, gan ceasnachadh ann am Béal Feirste. Chaidh losgadh air Lyra McKee le gunna ann an Doire ann an 2019 nuair a bha i ag aithris air buaireadh ann an sgìre Chreagain den bhaile.