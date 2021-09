Dragh mu dhùnaidhean mheuran Virgin Money

Bidh na bancaichean ann am Port Rìgh, an t-Òban agus Inbhir Ùige am measg 12 a thèid a dhùnadh le Virgin Money ann an Alba.

Tha am buidheann, a ghabh thairis Banca Dhail Chluaidh ann an 2018, ag ràdh gur e co-dhùnadh doirbh a bh' ann ach gu bheil daoine a' gluasad gu bancadh air-loidhne.

Fàgaidh seo gu bheil am meur is fhaisge air Port Rìgh còrr is 100 mìle air falbh sa Ghearasdan.

Tha Anndra MacFhionghain ag aithris.