Ainmean Gàidhlig do bheathaichean neo-dhùthchasach

Tha sinn eòlach gu leòr air na h-eòin chumanta, an smeòrach, an uiseag, an dreathann donn 's eile a bhoineas gu nàdarra do dh'Alba.

Ach chan ann tric a chi sinne leithid am parrot crossbill, surf scooter, neo ring-necked parakeet, ged a tha iad sin a' rèir choltais a-niste a' nochdadh ann an corra àite ann an Alba agus a' dèanamh an dachaigh an seo.

Ach dè a' Ghàidhlig a bu chòir a' thoirt orra.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.