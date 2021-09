Chruinnich mu 100 duine ann an Ulapul Disathairne 's iad a' cur an aghaidh phlana gus 9 loidse-turasachd agus dà thaigh do luchd-obrach a thogail ann an sgìre a' Bhràighe sa bhaile.

Seo an dàrna turas a tha a' chompanaidh Ossian Developments Ltd air cead-dealbhachaidh iarraidh, agus tha daoine a' faireachdainn gu math làidir mu dheidhinn.

Seo Màiri Riddoch.