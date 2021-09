Ceistean gan togail mu airgead a' Mhòid

Tha grunn chomhairlichean air a' Ghàidhealtachd air ceist a thogail mu am faigh an t-ùghdarras ionadail luach an airgid agus buannachd bhon Mhòd Nàiseanta Rìoghail am bliadhna.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd air cha mhòr £250,0000 a chosg air a' Mhòd Bhiortail an-uiridh agus am Mòd Hybrid am bliadhna.

Bidh na farpaisean mòra aig Eden Court fhèin agus theid an còrr a chumail air-loidhne.

Le tuilleadh fiosrachaidh, seo Eileen NicDhòmhnaill,