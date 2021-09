Aukus

Thuirt Rùnaire an Dìon, Ben Wallace, nach ann a-mhàin mu Shìona a tha an còrdadh dìon ùr a chaidh a stèidheachadh eadar Breatainn, na Stàitean Aonaichte, agus Astràilia. Fon aonta, togaidh Astràilia bàtaichean-aigeann air an ruith le cumhachd niuclasach airson a' chiad turas. Rinn Sìona càineadh air a' ghluasad ge-tà, ag ràdh gun robh na trì dùthchannan air an glacadh ann an dòigh-smaoineachaidh bho àm a' Chogaidh Fhuair.

TRNSMT

Thuirt Stiùiriche Clinigeach na h-Alba, Jason Leitch, nach eil comharran sam bith ann gun do dh'adhbharaich fèis chiùil TRNSMT àrdachadh mòr ann an cùisean Covid. Bha suas ri 50,000 neach an làthair gach là, aig Glasgow Green, thairis air na trì làithean. Bha dragh air bùird slàinte gun cuireadh tachartasan de a leithid ris a' chuideam a tha mar thà air an NHS.

An Caibineat

Tha am Prìomhaire Boris Johnson a' leantainn air a' toirt ath-chruthachaidh air an Riaghaltas aige an-diugh, às dèidh dha crathadh a thoirt air a' Chaibineat an-dè. 'S ann air na fo-mhinistearan a tha aire an-diugh, le mar thà Mìcheal Ellis air ainmeachadh a dhol an àite Pennie Mordant mar Àrd-Neach-Pàighidh aig Oifis a' Chaibineit. Chaidh Ms Mordant a ghluasad gu bhith na Ministear na Stàite aig Roinn na Malairt Eadar-Nàiseanta.

Sochairean

Bheir Riaghaltas na h-Alba £320 a bharrachd do theaghlaichean le teachd-a-steach ìosal ro àm na Nollaige. Thèid an t-airgead a phàigheadh ann an dà shuim do theaghlaichean a tha a' faighinn sochairean airson an cuideachadh le cosgaisean a tha an lùib a bhith a' coimhead às dèidh chloinne eadar sia agus 15 bliadhna de dh'aois.

Duf

Tha tè à Siorrachd Pheairt ag iarraidh gun tèid inbhe shònraichte a thoirt dhan duf, gus ma bi e air a dhìon. Bidh Michelle Maddox a' dèanamh mu 1,500 duf a h-uile seachdain, agus i an uairsin gan reic ann am bùithdean lethid John Lewis. Tha inbhe den t-seòrsa seo aig marag dhubh Steòrnabhaigh, agus aig smokies Obar Bhrothaig mar thà.