Valneva

Thuirt Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, gu bheil mar a cho-dhùin Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte cur às dhan chùmhnant le Valneva airson òrdugh de bhanachdach Chovid, na bhuile dhan fhactaraidh a tha ga dèanamh ann an Lodainn an Iar. Chaidh 100,000,000 dòs òrdachadh bhon chompanaidh Fhrangaich, ach thuirt Riaghaltas Westminster gun deach an cùmhnant a bhriseadh. Tha a' chompanaidh a' dol às àicheadh sin ge-tà. Thuirt Mgr Yousaf gu bheil Riaghaltas na h-Alba airson cuideachadh ann a bhith a' dèanamh cinnteach gum bi an fhactaraidh ann am Baile Dhùn Lèibhe buan san àm ri teachd.

Sasainn

Foillsichidh am Prìomhaire, Boris Johnson, ro-innleachd a-màireach airson dèiligeadh ris a' Choròna-bhìoras ann an Sasainn thar an Fhoghair is a' Gheamhraidh, às dèidh dha tighinn am bàrr an-dè gun deach cur às do theisteanasan Covid an sin. Tha Alba a' dol air adhart le sgeama theisteanasan banachdaich aig toiseach na h-ath-mhìos, ged a tha luchd-poileataigs dùbhlanach, ceannardan ann am ball-coise, agus cuid de ghnìomhachasan gan càineadh.

COP26

Le Glaschu ag ullachadh airson àrd-choinneimh na gnàth-shìde, COP26, thuirt àrd-oifigear poilis nach eil cunnart sònraichte ann bho ionnsaigh cheannairc sa bhaile. Tòisichidh a' cho-labhairt aig deireadh na h-ath-mhìos, is dùil ris a' chruinneachadh as motha de dh'oifigearan armaichte ann an Alba riamh.

An SNP

Bheir Nicola Sturgeon seachad òraid a' cheannaird aig co-labhairt an SNP an-diugh. Tha i air a ràdh nach tachair referendum eile air neo-eisimeileachd gus an tèid a h-uile bacadh air ar beatha làitheil a thogail. Ach tha dùil gun can i gum bu chòir an co-dhùnadh a thaobh cuin a bhios bhòt eile ann a bhith air a dhèanamh ann an Alba.

Tubaist-rathaid

Rinn na Poilis tagradh airson fiosrachaidh às dèidh mar a chaidh fear air motor-baidhseagal a ghoirteachadh ann na tubaist le càr air an A82 Dihaoine. Thachair an tubaist mu 09:15m faisg air Achadh na Bò Bàine. Chaidh an duine, aois 21, a thoirt a dh'Ospadal a' Bhelford anns a' Ghearasdan.