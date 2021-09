Teisteanasan banachdaich

Bhòtaidh buill na Pàrlamaid Albannaich air planaichean an Riaghaltais an-diugh fhathast gus teisteanasan banachdaich a stèidheachadh gus leigeil le daoine a dhol gu tachartasan mòra. Thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, gun cuir seo bacadh air an àrdachadh air an àireamh chùisean den Choròna-bhìoras anns an dùthaich. Tha dragh air cuid ge-tà, mu mar a dh'obraicheas an leithid, ach tha dùil gum faigh an Riaghaltas mòr-chuid anns a' bhòt.

In-imrich

Chaidh innse do dh'oifigich Fheachd na Crìche gun tèid aca air iarraidh air eathraichean a dhol air ais gu uisgeachan na Frainge ma tha iad a' giùlain inimrichean chun na Rìoghachd Aonaichte. Chaidh seo a chur an sàs le Rùnaire na Dùthcha, Priti Patel, às dèidh dha faileachadh oirre aonta a ruighinn le Riaghaltas na Frainge gus stad a chur air an àireamh dhaoine a tha a' dol tarsaing a' Chaolais Shasannaich. Feumaidh iad cead fhaighinn bho Mhs Patel fhèin airson a dhèanamh ge-tà.

DUP

Tha Ceannard an DUP air rabhadh a thoirt seachad gum biodh am pàrtaidh aige deònach tarraing a-mach à Riaghaltas Èireann a Tuath, mura faigh iad na tha iad a' sireadh a thaobh Protocol Èireann a Tuath. Ma dh'fhaoidhte gum bi taghadh anns an sgìre ann am beagan sheachdainean air a shàilleabh. Tha seo a' tighinn agus Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air innse an t-seachdain seo gu bheil iad air an àm dàileach a chaidh aontachadh a leudachadh, 'son 's gum faigh iad cothrom còmhraidhean a bharrachd a chumail leis an Aonadh Eòrpach.

Bristol

Chaidh fireannach a chur an grèim às dèidh tachartais aig bùth Morrison's ann am Bristol far an deach gunna a losgadh sia tursan. Chaidh poilis armaichte a ghairm chun na làraich gus dèiligeadh ri fireannach a bha a' giùlain sgeine. Chaidh aon neach a ghoirteachadh ach chan eil iad ann an cunnart am beatha.

CS Wind UK

Chaidh factaraidh mhuilnean-gaoithe ann an Earra-Ghàidheal, a chaidh a dhùnadh rè-ùine an-uiridh, a chur ann an làmhan luchd-rianachd. Thathas a-niste a' creic na h-innleachd aig làraich CS Wind UK ann an Ceann Loch Chille Chiarain. Thuirt a' chompanaidh gu bheil cho farpaiseach agus a tha a' mhargaidh eadar-nàiseanta air fhàgail doirbh dhaibh cùmhnantan ùra fhaighinn.