100 bliadhna bho choinnich an caibineat an Inbhir Nis

Tha ceud bliadhna ann an-diugh bhon a choinnich an caibineat aig Lloyd George ann an Talla Baile Inbhir Nis.

'S ann às a' choinneamh sin a thàinig rud ris an canar 'Formula Inbhir Nis' - ceum cudromach a dh'ionnsaigh sìth ann an cogadh neo-eisimeileachd na h-Èireann.

Tha Calum MacLeòid a' toirt sùil air ais air là far am b' e prìomh bhaile na Gàidhealtachd an t-àite a bu cudromaiche ann an Ìmpireachd Bhreatainn ...