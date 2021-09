Tha cion luchd-obrach san Rìoghachd Aonaichte, agus gu h-àraidh ann an Alba - a rèir rannsachaidh ùir.

Bha còrr air millean gu leth dreuchd falamh air feadh na Rìoghachd air an t-seachdain seo chaidh - 200,000 cosnadh a bharrachd an taca ris an t-seachdain roimhe sin.

Seo Anndra MacFhionghain.