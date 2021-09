80 bliadhna bhon a chaidh na h-Arctic Convoys à Breatainn chun An Ruis, chaidh slighe ùr fhoillseachadh air Taobh Siar Rois Dimàirt - gus an gnothach a bh' aig an sgìre sin san dàrna cogadh a chuimhneachadh.

Chaidh faisg air 80 convoy uile gu lèir air an t-slighe chunnartach a dh' Archangel agus Murmansk - tòrr dhuibh a fàgail bho Loch Iù.

Bha Ailean MacLeòid aig an tachartas ann an Allt Beithe.