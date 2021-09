Bidh cead aig Afghanaich a bha ag obair do riaghaltas agus feachdan Bhreatainn ann an Afghanastan fuireach sa Rìoghachd Aonaichte an dèidh dha na Taliban smachd a ghabhail air an dùthaich. Gheibh iad sin cead fuireach ùine fhada an àite bhìosa còig bliadhna a bh' ann dhaibh roimhe. Thàinig mu 8,000 Afghanach a Bhreatainn bho chionn ghoirid. Thuirt am ministear riaghaltais air a bheil dleasatanas air an son, Victoria Atkins, gun deach àrd-oifigeach às an Rìoghachd Aonachte gu ruige Qatar airson bruidhinn ris na Taliban mu shlighe shàbhailte a-mach às an dùthaich do dh'fhògarraich a tha fhathast ann an Afghanastan. Nì buill-phàrlamaid ceasnachdh an-diugh fhathast air Rùnaire nan Dùthchannan Cèin, Dominic Raab, mun dòigh san do làimhsich an riaghaltas an èiginn ann an Afghanastan.

Bidh cunntas aig a' Phrìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, an-diugh air suidheachadh a' choròna-bhìorais ann an Alba. Bha dearbhadh ann an-dè air 6,000 cùis ùr, an treas àireamh làitheil as motha fhathast. Tha na figearan as ùire ag ràdh gu bheil 585 duine san ospadal, sin 231 a bharrachd air na bh' ann bho chionn seachd là. Chan eil dùil sam bith gum bi Nicola Sturgeon ag innse mu thilleadh gu bacaidhean ach gun iarr i air daoine a bhith faiceallach agus cumail ris a' chomhairle a th' ann an-dràsta.

Tha dragh air Ceannard Comhairle na Gàidhealtachd mun dòigh sa bheil Covid a' sgapadh sa sgìre sin. Thuirt Margaret Davidson gu bheil an suidheachadh an-dràsta, le àireamh chùisean ag èirigh gu faisg air 300 as ùr an-dè fhèin, a' toirt buaidh mhòr air sgoiltean agus cùisean coimhearsnachd eile. Agus tha dragh orra nach eil cruinneachaidhean mòra poblach, mar fèis-chìuil The Gathering a tha gu bhith ann an Inbhir Nis Disathairne, ach a' cur ris an sgapadh a tha sin.

Sgrìobh Stòras Uibhist gu Ministear na Còmhdhail agus gu Caledonian Mac a' Bhriuthainn ag gearain air cho tric 's a tha iad a' call na seirbheis aiseig aca eadar nuair a tha trioblaid air slighe eile. Tha an Hebrides san doc an-dràsta airson a càradh agus tha gluasad bhàtaichean mu choineimh sin a' ciallachadh nach eil seirbheis eadar Loch Baghasdail agus Malaig an-dràsta. Thuirt Caledonian Mac a' Bhriuthainn gu bheil iad duilich mun troimhe-chèile a tha sin a' dèanamh ach nach eil dol às aca, nuair a bhristeas aon bhàta, ach feadhainn eile a ghluasad airson seirbhisean a chumail a' dol.