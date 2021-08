Tha nas lugha dhaoine ann an Inbhir Nis a' bàsachadh agus air am beò-ghlacadh le deoch-làidir 's drogaichean ri linn pròiseact taigheadais a chaidh a stèidheachadh airson an cuideachadh.

Tha Housing First a' toirt dachaigh sheasmhaich do dhaoine aig a bheil duilgheadas le drogaichean agus deoch-làidir.

Seo Eileen NicDhòmhnaill.