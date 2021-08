Huracan Ida

Tha an Ceann-suidhe Biden air staid èiginn a ghairm ann an Louisiana gus an gabh tuilleadh de dh'airgead an riaghaltais ann an Washington cur ri cobhair an dèidh do Huracan Ida milleadh mòr a dhèanamh. Tha baile New Orleans gu lèir gun dealan agus tha mòran sgìrean fo thuil agus gaoth mhòr cuideachd an dèidh togalaichean a leagail. Tha aithrisean ann gun deach aon duine a mharbhadh le craobh a' tuiteam. Tha an stoirm air lagachadh ge-tà agus a' gluasad gu ruige Mississippi.

Afghanastan

Thuirt na Stàitean Aonaichte gun do chuir an siostam dìon aca ann am prìomh-bhaile Afganastain, Kabul, stad air còig rocaidean a bha ag amas air a' phort-adhair far am bheil a' chuid mu dheireadh de na fògarraich a' fàgail na dùthcha. Thuirt an Taigh Geal nach cuir na h-ionnsaighean sin dad a mhaill air na plèanaichean a tha a' toirt dhaoine a-mach às an dùthaich.

Taliban

Thuirt ministear Oifis nan Dùthchannan Cèin, James Cleverly, gu bheil Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gu math teagmhach mu ghealltanas na Taliban gum bi slighe shàbhailte a-mach às an dùthaich aig Afgànaich aig am bheil cead tighinn a Bhreatainn. Thuirt Mgr Cleverly ged a tha an Rìoghachd Aonaichte deònach bruidhinn ris na Taliban gum bi sin an crochadh gu mòr air an gnìomh seach am briathran.

Nicola Sturgeon

Tha Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, a' feitheamh ri buil deuchainn PCR an dèidh dhi a bhith dlùth air cuideigin air am bheil Covid. Thuirt i gum bi i a' fuireach air leth gus an tig co-dhùnadh na deuchainn sin. Thuirt an Stiùiriche Clionaigeach Nàiseanta, an t-Ollamh Jason Leitch, gun do bhruidhinn esan ri Ms Sturgeon an-raoir agus nach eil coltas a' bhìorais orra.

Obar Dheathain

Tha sgiobaidhean einnseanair bho air feadh Alba a' càradh phìoban a dh'fhàg mìltean de mhunntir Obar Dheathain gun seirbheis a' ghas agus a chuir maill mhòr air trafaig. Chaidh uisge dhan t-siostam Disathairne a' fàgail dhachannan ann an sgìre Manor Drive gun ghas. Feumaidh einnseanairs tadhal air a h-uile dachaidh agus togalach mas bi e sàbhailte an gas a chur air ais air. Tha rathad an A96 sa sgìre fhathast dùinte air an t-slighe dhan an iar.

MV Hebrides

Bidh atharrachadh air na h-uimhir de sheirbheisean aiseig a' chost an iar airson là no dhà agus an Hebrides, am bàta a bhios a' seòladh eadar Ùige, an Tairbeart agus Loch nam Madadh, feumach air a càradh. Thèid an Clansman na h-àite agus tha sin a' ciallachadh bho a-màireach gun tèid bàtaichean eile a ghluasad mun cuairt agus bidh an Loch Seaforth a' dèanamh barrachd sheòlaidhean eadar Steòrnabhagh agus Ulapul.